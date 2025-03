Calcio serie D Fezzanese. Passo falso a Seravezza

Fezzanese

FEZZANESE: Pucci, Masi, Bechini, Nicolini, D’Alessandro, Martera, Campana (70’ Scieuzo), Beccarelli, Lunghi, Bruccini, Mariotti (70’ Remedi). A disp. Agolli, Gentili, Benassi, Antezza, Fiori L., Giampieri, Cristodaro. All. Gatti.

SPORTING TRESTINA: Fratti, Giuliani, Granturchelli (91’ Orselli), D’Angelo (79’ Serra), Borgo, Sensi (75’ De Meio), Lisi (56’ Dottori), Marcucci, Mencagli, Ferrari Marini, De Souza Fonseca (83’ Buzzi). A disp. Tozaj, Boldrini, Migliorati, Nouri. All. Calori.

Arbitro: Nicole Puntel di Tolmezzo (assistenti Paradisi di Pesaro e Sara Silenzi di San Benedetto del Tronto).

Marcatori: 29’ Masi, 65’ Ferrari Marini.

SERAVEZZA - La Fezzanese fallisce l’occasione che l’avrebbe rimessa in corsa per la salvezza pareggiando 1-1 a Seravezza il posticipo della ventisettesima giornata del girone E di serie D che era un importantissimo scontro diretto. Infatti i verdi a sette giornate dalla fine sono sempre ultimi a cinque punti dai trestini ed a quattro dal Flaminia con una classifica che purtroppo si fa sempre più complicata. Ragazzi di Andrea Gatti che comunque sono stati costretti a giocare in formazione rimaneggiata per l’assenza degli infortunati Cantatore, Ngom, Loffredo, Salvetti e Sacchelli che si vanno ad aggiungere a quella solita dell’ex professionista Cesarini. La prima emozione al 12’ con un tiro-cross del giovane Martera respinto a fatica dal portiere. Al 16’ un bel cross di Campana non è sfruttato a centro area dagli smarcati Lunghi e Mariotti che si ostacolano a vicenda. Al 26’ Fratti para il colpo di testa di Lunghi su punizione di Bruccini. Al 29’ ancora Bruccini con un gran tiro dal limite impegna Fratti che devia in corner. Dall’angolo susseguente di Campana i fezzanoti passano in vantaggio con un bel colpo di testa di Masi. Al 34’ Pucci devia un tiro dal limite di Mencagli. Al 36’ annullato un gol di Ferrari Marini per fallo dello su Pucci. Al 36’ lo smarcato Beccarelli fallisce clamorosamente la palla del 2-0 calciando altissimo da ottima posizione su bel cross di Lunghi. Al 57’ sempre Lunghi dal limite impegna Fratti. Al 59’ Sensi mette di poco a lato di testa su corner di Marcucci. Al 65’ Ferrari Marini pareggia con un tiro in diagonale. Al 72’ Mencagli calcia dal limite di poco alto. Al 78’ percussione di Dottori che calcia forte con palla che sibila a lato. All’82’ De Souza Fonseca spreca una ghiotta occasione, a due passi dalla porta, su maldestra uscita di Pucci. All’86’ Ferrari Marini calcia di poco a lato.

Paolo Gaeta