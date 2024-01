Calcio dilettanti. Si torna in campo: gare, orari e arbitri

Dopo la sosta in occasione delle festività natalizie riprendono in questo fine settimana i campionati di Eccellenza, Promozione e Seconda categoria mentre la prima categoria riprenderà il 21 gennaio. In Eccellenza la Forza e Coraggio, ultima in classifica con soli 7 punti, è chiamata a dare un segnale forte a un campionato che finora ha riservato soltanto amarezze: le ’furie rosse’ iniziano il nuovo anno con la difficile trasferta sul campo della Angelo Baiardo Genova, che in classica naviga al sesto posto con 24 punti, a sole quattro incollature dal gruppetto delle vicecapolista. Ecco il programma completo del calcio dilettantistico spezzino con campi, orari e arbitri.

ECCELLENZA

16ª giornata

Angelo Baiardo-Forza e Coraggio (25 aprile Genova ore 15 arbitro El Bouazaoui, assistenti Toro e Bordone tutti di Chiavari).

PROMOZIONE

16ª giornata

Bogliasco-Magra Azzurri (Garrone Bogliasco 15 arbitro Mazzoni, assistenti Vigne e Massa tutti di Chiavari), Caperanese-Cadimare (Daneri Caperana 15 arbitro Verdoia di Genova, assistenti Savino di Genova e Selmi di Chiavari), Don Bosco-Rapallo Rivarolese (Cimma Pagliari 15 arbitro Carida di Genova, assistenti Orsini e Angelotti della Spezia), Levanto-Canaletto Sepor (Raso Scaramuccia Levanto 15 arbitro Bresciani di Chiavari, assistenti Maggi della Spezia e Atzei di Chiavari), Little Club James-Intercomunale Beverino (San Desiderio 15 arbitro Minniti, assistenti Ingenito e Ferrari tutti di Genova).

SECONDA CATEGORIA

11ª giornata

Mamas Giovani B-Ceparana B (Pieroni Pieve 10.30 Tagliaferri della Spezia), Nave-Speziasportale (Castelnuovo Magra 15 Terenziani della Spezia), San Lazzaro Lunense-Lerici (Cristoni San Lazzaro 10.30 Della Monica della Spezia), Santerenzina B-Riomaior (Falconara San Terenzo 15 Castellucci della Spezia), riposa Calcio Popolare Spezia.