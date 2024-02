Cadimare polemica infinita: "Pd strumentalizza gli abitanti"

Si infiamma il dibattito sul progetto di riqualificazione di Cadimare, discusso l’altra sera in consiglio comunale alla presenza di numerosi residenti del borgo. Le perplessità degli abitanti sono state sottolineate ieri dal Pd che ha rimarcato l’esistenza di una ’opera alternativa tecnicamente perfetta’. "Il borgo – le parole del Pd– va ascoltato". "Il Pd smetta di strumentalizzare la presenza degli abitanti in consiglio comunale – la secca replica del sindaco Pierluigi Peracchini – l’Amministrazione è sempre stata al fianco di associazioni e cittadini: appena ricevuta la proposta di variazione dell’opera, la giunta ha accolto la richiesta e questo prima della seduta di consiglio.

Non solo: in questi anni l’amministrazione ha lavorato per portare avanti il complesso iter amministrativo, a partire dall’acquisizione delle aree precedentemente in uso alla Difesa; la partecipazione ai bandi del Pnrr per ottenere importanti investimenti da investire nel borgo e risolto vincolanti problematiche tecniche evidenziatesi a causa di errate attribuzioni delle proprietà delle aree già in sede di protocollo redatto con il Ministero della Difesa, questo garantendo la possibilità di proseguire nel progetto condiviso che altrimenti non avrebbe avuto corso a causa della perdita dei fondi Pnrr assegnati. E’ un progetto di grande importanza per Cadimare, sviluppato grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale che ha sempre garantito, massima e attenzione alle proposte delle associazioni del borgo"