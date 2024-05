Cadimare, fine di un’era: rivoluzione bianconera, lascia la pirata Mori. Ecco il nuovo direttivo

Cadimare, 4 maggio 2024 – Le proteste contro la gestione sportiva della borgata erano ormai all’ordine del giorno, culminate nell’assenza dello zoccolo duro del tifo in occasione del Palio 2023. Con la nuova stagione ormai alle porte, a Cadimare ecco la rivoluzione ai vertici della Società di Mutuo Soccorso, che rappresenta da sempre la borgata nel contesto del Palio.

Giovedì sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature in vista della formazione del nuovo direttivo dell’associazione. Sette le persone che hanno presentato la propria istanza: tra queste, non c’è Miria Mori, la storica presidente della borgata, figlia di un cadamoto purosangue come Arturo Idilio Mori, e moglie del compianto ex presidente Angelo Perillo, dal quale nel 2010 raccolse le redini dell’associazione cadamota.

Da allora, ha condotto ininterrottamente la borgata per quattordici anni, spingendola verso numerosi successi e consolidando Cadimare come la borgata regina del Palio del Golfo. Le delusioni degli ultimi anni tuttavia hanno aperto uno strappo tra i vertici della società e il paese, e dopo le proteste che hanno caratterizzato l’ultima stagione dei pirati cadamoti, nei giorni scorsi è arrivata una vera e propria rivoluzione.

Sette le persone che hanno presentato la propria candidatura e che andranno a comporre il consiglio direttivo: si tratta di Marco Leri, Diego Bianchi, Filippo D’Aprile, Andrea Tarabella, Stefano Buccellato, Jody Basso e Massimo Fabbri. Nei prossimi giorni, il direttivo si riunirà per eleggere le cariche societarie: secondo indiscrezioni, il nuovo presidente sarà Stefano Buccellato, mentre il ruolo di capoborgata sarà quasi sicuramente appannaggio di Andrea Tarabella: per l’ex responsabile della Lega Canottaggio della Uisp, dopo le dimissioni dalla carica presentate lo scorso autunno, si profila un ritorno nel ruolo che già aveva ricoperto con successo per diversi anni.

Uno dei primi compiti del nuovo direttivo sarà quello di comporre gli equipaggi Senior e Junior, oggi assenti: secondo indiscrezioni, quello Senior sarebbe già stato completato, mentre sarebbe ormai ai dettagli quello Junior, composto so lo da ragazzi originari del borgo dei pirati.

Matteo Marcello