Caccia a tre vincitori del jackpot da favola "Ho scelto io i numeri, mi aspetto un regalo"

di Vimal Carlo Gabbiani Tori e cavallini rampanti. Nell’immaginario collettivo di cosa si potrebbe comprare con oltre quattro milioni di euro non manca mai, almeno nella menti degli uomini, un’autentica fuoriserie, e Lamborghini e Ferrari sono i nomi più gettonati. E poi il pensiero corre a fantasticare su ville con piscina, vacanza da capogiro, vestiti di lusso e soprattutto la libertà di smettere di lavorare. Desideri che le persone pronunciano a mezza bocca, sospirando, perché la probabilità di realizzarli è quasi nulla. Non però per i tre spezzini che hanno sbancato il Supernalotto con una schedina giocata nella ricevitoria all’angolo con Via dei Mille e che, grazie all’estrazione di giovedì sera, si sono portati a casa 4.123.704,71 euro. L’edicola della piazza, nella mattinata grigia e umida che segue la sera della vincita, riceve più visite del solito. Non solo chi acquista il giornale ma anche curiosi che la fotografano, ripromettendosi di giocare il giorno stesso, sfidando la maledizione del venerdì 17, in quello medesimo posto nella speranza che la dea bendata sia ancora nei paraggi e non si sia invece già volatilizzata altrove. L’euforia, accompagnata dall’esercizio mentale di trasformare in cose concrete quella montagna di denaro, è però alternata con la...