Cabra e Lazzaro stasera al Civico

‘Scene da un matrimonio’, con protagonisti Fausto Cabra e Sara Lazzaro, e con la regia di Raphael Tobia Vogel è il nuovo appuntamento della stagione di prosa del Teatro Civico, in programma stasera alle 20.45. Trae ispirazione dal celebre capolavoro di Ingmar Bergman, proposto come miniserie televisiva cinquant’anni fa successivamente trasformata in lungometraggio. Un’opera capace di lasciare un segno indelebile, non solo nella storia del cinema. ‘Scene da un matrimonio’ si focalizza sull’intima rappresentazione dei protagonisti, offrendo uno sguardo ravvicinato sulle loro emozioni e conflitti. Non ci sarà lieto fine bensì un’analisi approfondita e dolorosa della crisi di una coppia, con tante domande che lasciano nella mente degli spettatori sensazioni diverse. I biglietti sono in vendita, oltre che sulla piattaforma online Vivaticket, al botteghino del Teatro Civico dalle 8.30 alle 12 , con informazioni disponibili al numero 0187-727521 o inviando una mail [email protected].