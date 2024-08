Bus tagliati, ancora polemiche. Atc nel mirino delle critiche: "Corse regolari solo per la festa"

Corse tagliate, avvio della scuola incerto per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Insomma un momento non facile per l’azienda spezzina Atc. E’ stata un’estate caratterizzata da molte polemiche e anche dall’allarme, lanciato proprio attraverso il nostro giornale dai sindacati, in vista della ripartenza della stagione scolastica. Intanto a tenere alta l’attenzione sul problema ci hanno pensato i consiglieri comunali dell’opposizione spezzina prendendo spunto dalla festa di Portovenere della Madonna Bianca. "Non poteva mancare l’ennesimo weekend di tagli alle linee del trasporto pubblico da parte di Atc – hanno scritto i rappresentanti del Partito Democratico – nel silenzio del sindaco Peracchini e dell’assessore Casati. Questa volta però abbiamo notato che mentre vengono soppresse corse urbane ed extraurbane necessarie a collegare le periferie con il centro città oppure i Comuni della Provincia con quello capoluogo, l’azienda decide di mettere a disposizione un servizio potenziato durante le sere di sabato e domenica, in occasione della festa della Madonna Bianca a Portovenere". La tradizionale iniziativa è stata indicata come nuovo motivo di scontro.

"Da una parte si nega la normalità di un servizio pubblico che, attraverso il pagamento delle tasse, spetterebbe di diritto agli spezzini. Mentre dall’altra si investono risorse per interventi spot, rispetto ai quali, a fronte della crisi ed del caos in atto, l’opportunità è veramente discutibile. Leggiamo tutto ciò come una scelta incomprensibile della dirigenza Atc. Sarebbe utile invece che un po’ di chiarezza la si cominciasse a fare ed anche a comunicare alla cittadinanza, sopratutto rispetto alle azioni che si pensano di mettere in campo in vista della ripresa delle scuole a settembre".

Massimo Merluzzi