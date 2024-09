Bus nel caos, l’ira del sindaco: "Sit-in davanti alla Provincia. Chiediamo risposte e soluzioni"

Autobus che ’saltano’ la corsa, linee e mezzi insufficienti: l’amministrazione comunale di Vezzano dice basta ai disagi del trasporto pubblico locale di Atc e organizza una clamorosa protesta. A tre giorni dall’inizio delle scuole, i nodi vengono al pettine. I cittadini segnalano studenti lasciati a terra perché in servizio è stato mandato un mezzo piccolo con pochi posti e addirittura una tratta completamente soppressa: la linea Atc verso Spezia adesso transita solo per Buonviaggio, Valeriano e Vezzano, non attraverso Fornola.

Sull’onda delle proteste, il sindaco Massimo Bertoni ha deciso di promuovere per venerdì un sit-in alla Spezia. Vezzano è un Comune di 8mila abitanti, non un paesello, spiega, e l’amministrazione si è ritrovata alle prese con "modifiche decise in maniera unilaterale e senza confronto. Ci ritroveremo dalle 9 alle 11.30 di fronte all’entrata della Provincia. Abbiamo invitato tutti i Comuni e tutte le sigle sindacali e invitiamo tutti i cittadini, vista la gravità e l’importanza della problematica, a partecipare numerosi". Il problema del trasporto pubblico locale extraurbano è ‘esploso’: "Chiediamo di incontrare il presidente della Provincia, che è l’organo preposto all’organizzazione del trasporto pubblico provinciale, il consigliere delegato ai trasporti, e i funzionari preposti per ottenere chiarimenti e informazioni in merito alla risoluzione del problema", sottolinea il sindaco. Sul territorio di Vezzano, con l’inizio, delle scuole si sono registrati troppi disguidi: lunedì non è passata in orario la corriera delle 9 e le scuole superiori avevano l’ingresso alle 9.55; ieri è arrivato un micro-autobus, subito zeppo di studenti tant’è che alcuni sono rimasti a piedi: il numero di alunni da servire è alto, considerando che ora c’è una sola tratta Vezzano - Valeriano - Buonviaggio. Non basta: saltato il mezzo che transitava da Fornola, senza considerare che alcuni studenti vanno in via Carducci. Da Valeriano comunicano che gli studenti sono in difficoltà;l’autobus che li recupera al liceo Mazzini, al Due Giugno e all’attiguo liceo scientifico in viale Amendola per riportarli a Vezzano e Valeriano passa alle 13.35 ma i ragazzi terminano le lezioni alle 13.40. I genitori chiedono se sia stata fatta una riunione con gli istituti, tenendo conto delle difficoltà degli studenti che abitano nelle zone collinari e periferiche. Consultando il sito di Atc si legge: "Rimodulazione orari e percorsi sulla tratta Vezzano Ligure e Valeriano, che avverrà solo su direttrice Via Buonviaggio e non più via Termo; stiamo pensando di fare un avviso utenza": ma quale avviso?

Cristina Guala