Bus incastrato sotto il ponte della ferrovia

Le prime avvisaglie risalgono alla scorsa primavera: le prove su strada avevano evidenziato che molti mezzi tra quelli acquistati recentemente avrebbero potuto avere difficoltà nel passare indenni sotto alcuni ponti della città e dell’intera provincia. La Nazione ne aveva scritto nel maggio scorso, dando conto delle perplessità di alcune sigle sindacali circa gli investimenti operati dal precedente management di Atc Esercizio. Ieri, la ’teoria’ si è tradotta in pratica, con un autobus impiegato sulla linea urbana che si è incastrato sotto il ponte ferroviario di Rebocco, in via Monfalcone, a poca distanza dal complesso del 2 Giugno. L’episodio è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo, con le foto dei passanti che, una volta approdati sui social, sono diventati immediatamente virali, attirando centinaia di commenti ironici da parte degli spezzini.

L’autista, quando ha compreso la situazione, ha immediatamente fermato il mezzo, chiamando l’assistenza. Alla fine, con il grosso mezzo già per una buona parte dentro la piccola galleria, è stata scelta la soluzione più ovvia, ovvero quella di sgonfiare gli pneumatici per abbassare l’altezza dell’autobus e garantirne il transito in sicurezza. L’azienda, alla luce delle criticità circa l’altezza dei mezzi, già da mesi aveva dovuto rivedere i piani di utilizzo degli autobus acquistati in tempi recenti, scegliendo alla fine di utilizzare per esempio i nuovissimi mezzi a metano nei collegamenti tra Spezia, Lerici e Sarzana, in alcune linee extraurbane, e in quelle urbane dove non sono presenti ponti. Qualcosa però ieri è andato storto nella composizione del parco mezzi per le tratte urbane, con il mezzo bloccato sotto il ponte.

Matteo Marcello