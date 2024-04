’Buona la prima!’ Ma solo dal vivo. Sette serate con il concorso canoro

Il desiderio di organizzare ‘Buona la prima!’, nasce "dall’intenzione di realizzare qualcosa di coinvolgente, sano (e gratuito) come un concorso canoro, sviluppato nel tempo". Saranno sette serate totali, aperte a tutti, sei comprese nel trimestre aprile-giugno e una finale fissata a inizio luglio. "Ho validi collaboratori – prosegue Paolo Meneghini, ideatore e direttore artistico di questa prima edizione della kermesse, col patrocinio del Comune della Spezia – che ci stanno mettendo il cuore". In ognuna delle sei serate di selezione verranno individuati tre finalisti, per un totale di diciotto elementi, definiti da una giuria di cinque esperti. L’iscrizione al concorso di effettuerà automaticamente partecipando dalle 21.30 alle 24 a uno dei sei appuntamenti. Queste le date, tutte di sabato, con a presentare l’eclettico Alessandro ‘Raffo’ Raffeca: 13 e 27 aprile, 11 e 25 maggio, 8 e 22 giugno. Poi, di venerdì, il 5 luglio, la finale al Pin. La prima tappa di sabato prossimo si svolgerà, dalle 21.30, al ristorante ‘Al Gourmet’ di via Paolo Taviani 134 (info 331 8009621).

Paolo, vuoi darci qualche informazione in più?

"I concorrenti, per i quali non ci sono limiti di età (i minori dovranno essere autorizzati dai genitori) potranno partecipare a una sola serata di selezione e con un solo brano (in qualsiasi lingua, anche in dialetto). Dovranno cantare obbligatoriamente dal vivo, accompagnati dalla sola base musicale. Per avere poi altre info si può inviare una mail a [email protected]".

Come si svilupperà il voto?

"I partecipanti saranno giudicati in base ad alcuni parametri: intonazione, tecnica di canto, timing/groove, presenza scenica, personalità/interpretazione, dizione. A comporre la giuria, tre cantanti, insegnanti di canto, ovvero Marilena Crisci, Silvia Pellegri e Laura Lerti, poi un importante musicista e fonico come Thomas Cozzani, e poi... ci sei tu, come esperto musicale".

Per il primo classificato?

"Si aggiudicherà la registrazione di un ep di sei tracce su base all’Hole studio recording".

Cosa ti attendi dal concorso?

"Mi aspetto tanta partecipazione, voglia di cantare, divertirsi e tante belle sensazioni ed energie positive. Ci saranno anche diversi ospiti speciali, di cui, però, non posso anticipare nulla".

Sei anche e soprattutto un artista, come procedono i tuoi progetti musicali?

"A gonfie vele, ho una gran bella band che si chiama 2 p.m., proponiamo un percorso attraverso il grande cantautorato italiano, accompagnato da una parte di inediti. Credo sia uno spettacolo piacevole da ascoltare, a breve daremo novità su alcune importanti date che svilupperemo questa estate".

Marco Magi