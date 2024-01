Brugnato Tempo di saldi all’outlet. Shopping con sconti fino al 70%

Stagione di saldi anche al Brugnato 5Terre Outlet Village, dove fino hanno preso il via i Winter Sales: un’occasione per tutti gli appassionati di shopping e moda in particolare, con riduzioni fino al 70% sul prezzo outlet. Ancora immerso nell’atmosfera natalizia, il centro commerciale accoglierà i suoi visitatori e clienti con negozi e punti ristoro nel tradizionale orario di apertura, osservato anche oggi, giorno dell’Epifania: dalle 10 alle 20 dal lunedì alla domenica. Al momento sono oltre 80 gli store aperti, facilmente raggiungibili dall’uscita autostradale di Brugnato e a poca distanza dal caratteristico borgo della valle del biologico. Nei giorni 7 e 14 gennaio, l’outlet village sarà raggiungibile anche da navette, al costo di cinque euro. Per orari e prenotazioni entrare nell’area dedicata del sito shopinnbrugnato5terre.it o chiamare l’infopoint allo 0187.894521.