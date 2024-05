"Brugnato: Fiera di San Pasquale con Street Food, Mercatini e Pompieropoli. Paracadutisti della Folgore in volo sopra il borgo"

Un ricco calendario di appuntamenti accompagnerà oggi la storica fiera di San Pasquale a Brugnato. Ci sarà lo street food, il mercatino degli artisti, degli hobbisti, del collezionismo, del vintage e dei prodotti tipici, e tornerà a grande richiesta anche Pompieropoli, organizzato dall squadra somunale di Protezione civile dalle 14 in piazza Europa in collaborazione con Polizia di Stato comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Aeronautica militare, Guardia costiera, Vigili del fuoco e Croce Azzurra. Ci sarà anche la partecipazione straordinaria dei paracadutisti della Folgore, che si lanceranno sopra il borgo. Per l’occasione sarà inoltre aperto e visitabile il museo diocesano con la mostra permanente dedicata a Guglielmo Marconi, con l’esposizione di apparati radio civili e militari, e apertura straordinaria della collezione privata di articoli e oggettistica militare.