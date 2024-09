Brilla la stella di Giulia Falcone. Dai social al concerto di Parigi

Una nuova promessa della canzone francese Giulia Falcone, giovane cantante fiorentina, ormai sarzanese d’adozione. La carriera della diciottenne ha, infatti, avuto una svolta decisiva grazie ai social, dove ha ottenuto grande successo con due cover emozionanti, ‘Sos d’un terrien en détresse’ e ‘Je suis malade’. Milioni di ascolti e di visualizzazioni da ogni parte del mondo, che l’hanno portata rapidamente sotto i riflettori. Ricordiamo che, nel 2022, appena sedicenne, Giulia ha partecipato a ‘The Voice France’, affascinando pubblico e giudici con la sua voce unica e la sua presenza scenica elegante e intensa. L’esperienza è stata solo l’inizio di una serie di collaborazioni prestigiose, tra cui spicca quella con Carla Bruni, mentre in quell’anno Giulia ha firmato un contratto editoriale con Peermusic, che le ha permesso di ampliare il repertorio e di lavorare con compositori e produttori di fama internazionale. Non sono mancate i sodalizi con altri grandi nomi della musica francese, tra cui Serge Lama, in una serata memorabile allo Zénith di Lille davanti a un pubblico di 8mila persone, Giulia ha cantato in duetto con Claudio Capéo. Dopo aver scritto, composto e pubblicato nel 2021 su tutte le piattaforme streaming un primo brano in inglese ‘Underwater’ che ha superato il milione di ascolti, Giulia ha consolidato il suo successo con esibizioni live e collaborazioni di alto profilo. L’anno scorso ha pubblicato altri brani originali sulle principali piattaforme musicali, scritti in collaborazione con vari compositori e produttori, singoli caratterizzati da una forte personalità e da testi profondi, confermando le sue doti anche come cantautrice. Tre mesi fa, poi, Giulia ha vinto il concorso Nrj Talent, indetto dalla radio più importante di Francia.

Un traguardo che, nei giorni scorsi, le ha permesso di esibirsi live, pianoforte e voce, all’Nrj Music Tour di Strasburgo di fronte a 20mila spettatori (che hanno intonato con lei il suo brano), insieme ad altri artisti francesi e internazionali. L’impegno artistico e creativo di Giulia ha costruito una connessione speciale con i suoi fan (un milione sui social), che apprezzano non solo la sua voce, ma anche la sua autenticità e la passione. Questo straordinario percorso sarà presto coronato da un evento particolarmente importante: il suo primo concerto da solista. Il 14 novembre Parigi farà da sfondo con una sua iconica sala ‘Les Trois Baudets’. Sarà l’occasione perfetta per presentare in anteprima il suo nuovo repertorio di canzoni inedite. Ah, nonostante gli impegni artistici, Giulia si è diplomata con il massimo dei voti al liceo linguistico di Massa, superando poi il concorso a numero chiuso, per accedere alla facoltà di Giurisprudenza italiana e francese all’Università di Firenze e a La Sorbonne di Parigi.

Marco Magi