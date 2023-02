Breve storia del cinema con Tartarini

Proseguono le attività dell’Unitre di Lerici, sempre nella sala consiliare del municipio, con inizio alle 16.30. Si parte oggi, per il corso di storia del cinema, con Gabriella Tartarini in ‘Breve storia del Cinema: il linguaggio cinematografico. Domani, invece, da Maria Luisa Eguez verrà presentato il libro di Linda Secoli ‘San Bartolomeo delle cento chiavi’. Venerdì, invece, in collaborazione con il Lions club di Lerici, la conferenza di Roberto Guido Sgherri ‘Verità e Mistero’. All’Hotel Shelley, infine, i corsi di lingua: per l’inglese, giovedì, dalle 9.30 alle 11 (beginners), sabato dalle 10 alle 11.30 (upper intermediate); per lo spagnolo, giovedì dalle 11 alle 12.30 (avanzato), venerdì dalle 9.30 alle 11 (avanzato) e dalle 11 alle 12,30 (intermedio e principianti).