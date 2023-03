Branduardi a tutto live "Corro sempre da solo e farò alzare la platea su un tappeto volante"

di Marco Magi Più il ‘trovatore’ italiano che il ‘menestrello’, un ‘malandrino’ che è tutto fuorché, come alcuni – molto pochi ormai – pensano, soltanto il cantautore di ‘Alla fiera dell’est’ e ‘Cogli la prima mela’. Angelo Branduardi sarà il protagonista, domani sera, di un imperdibile live al Teatro Civico. Un concerto ‘classico’ per gli spettatori spezzini? "Sarà particolare, racconterò pure qualcosa della mia vita avventurosa. Speciale, soprattutto, perché in duo, all’insegna del meno c’è più c’è. È un esperimento con un polistrumentista di grande genialità come Fabio Valdemarin. Poiché vengono prima il colore, l’atmosfera, la magia, il misticismo, che l’impatto. Proponiamo un repertorio dove ci sarà tutto, non i brani sconosciuti, ma la stragrande maggioranza di quelli che ho suonato pochissimo. Ho semplicemente compiuto una ricerca tra i fans club, per conoscere quali pezzi volessero ascoltare e che non avessero mai osato chiedere. Senza trascurare, ovviamente, la presentazione, sebbene in forma diversa, dei grandi successi che mi sono capitati durante una lunga carriera. Speriamo, se si crea l’atmosfera, che il teatro si alzi come un tappeto volante". Perché, fin dall’inizio, una vita da solista? "Da giovane e sconosciuto ho fatto da supporto a vari gruppi. E suono volentieri con...