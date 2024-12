Botti e petardi vietati nella festa in piazza

Una lunga notte di festa e attesa del nuovo anno che non deve essere rovinata da atteggiamenti pericolosi. Per il Capodanno in piazza Europa organizzato dal Comune è stata firmata l’ordinanza che vieta l’accensione di petardi, botti e articoli pirotecnici che rappresentano una situazione di pericolo. L’ordinanza si estende dalle 21 del 31 dicembre alle 3 del 1 gennaio in piazza Europa, piazza Bayreuth, via Veneto nel tratto compreso tra le vie Costantini e Santorre di Santarosa, via XXIV maggio tratto compreso tra via Santorre di Santarosa e piazza Europa lato Migliarina. Il provvedimento firmato dal sindaco Pierluigi Peracchini è ritenuto necessario per tutelare l’incolumità delle tante persone che si prevedono partecipare all’evento musicale garantendo l’ordinato svolgimento della manifestazione e il rituale brindisi di augurio di fine anno (foto d’archivio). Oltre a tutelare il diritto alla tranquillità e riposo alle fasce più deboli della popolazione, anziani e malati. Inoltre l’utilizzo e abbandono sul suolo pubblico di razzi e petardi, talvolta rimasti inesplosi, può arrecare danno e pericolo anche nella giornata successiva durante le operazioni di riordino pulizia delle aree interessante. Valida fino al 6 gennaio l’ordinanza che vieta dalle 21 alle 7 la vendita per asporto effettuata in qualsiasi forma e modalità di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro e di metallo nonchè della dispersione di contenitori in vetro e metallo nella zona del centro storico.