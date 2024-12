Borse di studio Bvlg a 419 studenti. L’elenco dei premiati in Versilia, Garfagnana e Lunigiana

La Spezia, 20 dicembre 2024 - La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana anche quest’anno ha premiato l’impegno dei giovani del territorio. Anche quest’anno ben 419 premiati per quasi 120 mila euro erogati da Bvlg agli studenti meritevoli. Gli appuntamenti sul territorio per premiare e vedere premiati gli studenti sono avvenuti in: Versilia, nella Sala Congressi Una Hotel Lido di Lido di Camaiore; Garfagnana, nella Sala congressi Bvlg a Gramolazzo; Lunigiana, al Teatro Impavidi a Sarzana. Inoltre, nelle giornate dedicate agli studenti, sono stati consegnati anche i Premi all’Eccellenza 2024, con i Premi Cosci, Park, Giannelli e i Rosoni d’argento creati per Bvlg dagli artisti del territorio. Tanti anche quest’anno i premi eccellenza. In Versilia sono stati premiati, per la musica e la cultura, la talent scout Mara Maionchi, il jazzista Andrea Tofanelli, la soprano Serena Farnocchia; per l’imprenditoria sul territorio la famiglia Maschietto (Hotel Augustus), Isola Spa (premio sostenibilità) e Franco Cervietti (laboratorio d’arte), per lo sport Angelo Pizzi (medico sportivo), Massimiliano Farris (viceallenatore Inter), Fabio del Medico (campione mondiale Keirin) e Anastasia Bertacchi (campionessa italiana under 16 di tennis) per lo sport; infine per il volontariato il gruppo 'Sulle ali dell’amicizia'. In Garfagnana premio per l’imprenditoria l’Ottica e Gioielleria Foli, per i sapori del territorio il Consorzio Farro della Garfagnana, per il volontariato la Misericordia di Minucciano e per la cultura il poeta e scultore Clemente Castelli. Per la Lunigiana premiati per lo sport Andrea Gazzoli (direttore generale dello Spezia Calcio), per l’imprenditoria l’azienda Imballaggi 2000, per la cultura la scrittrice Susanna Raule e per il volontariato l’associazione Missione 2000. Ricordiamo che quest’anno un ulteriore premio per i premiati maggiorenni è stato istituito un anno gratuito di adesione a Mutua Bvlg Ets.cda e Direzione Bvlg: “Le feste più belle Bvlg – hanno commentato all’unisono cda e Direzione Bvlg – oltre mille persone in tre eventi per premiare gli studenti del nostro territorio. La nostra volontà di accompagnare e aiutare i giovani è continuata quest’anno con le 419 borse di studio per quasi 120 mila euro destinati agli studenti meritevoli. Questa la fattiva dimostrazione dell’impegno della nostra banca. Il tutto esaurito nelle splendide serate in Versilia Lunigiana e Garfagnana ha dimostrato ancora una volta l’attaccamento della nostra comunità”.

PREMIATI ZONA VERSILIA Premiati Terza Media: Chiara Baldi, Noemi Rosa Barberi, Aurora Bellè, Ettore Bertozzi, Tommaso Bertuccelli, Sara Biagi, Enea Cecconi, Nicolò Dini, Alice Farnocchia, Benedetta Folgarait, Matilde Fornari, Anna Frassi, Pietro Guelfi, Alessandro Lari, Rocco Lemmetti, Giulio Massaglia, Sara Moriglioni, Iacopo Pieri, Elia Pucciarelli, Samuele Rebughini, Olivia Romei, Chiara Rossetti, Nicola Soraggi, Sara Sparagni, Azzurra Tonacci. Premiati scuola prima superiore: Nicola Benzio, Arianna Brunini, Vanessa Francesconi, Leonardo Ghio, Maya Giusti Pardini, Lucia Gozzani, Gianluca Grossi, Viola Lucchesi, Ludovica Luitprandi, Azzurra Mariani, Clara Marzaduri, Alessia Mastromei, Angelo Messena, Manuel Perfetti, Miranda Quiriconi, Marco Rubino, Ettore Tarabella, Paolo Testa, Lorenzo Vannoni, Francesca Maria Zegrean. Premiati scuola seconda superiore: Rebecca Amoroso, Matilde Andreozzi, Lorenzo Battaglia, Chiara Battaglieri, Michele Bertoni, Asia Bonuccelli, Lorenzo Bottari, Viola Capovani, Gaia Cataldi, Andrea Chiarini, Gabriele Antonio Colaciuri, Stefano Corrotti, Mirco Fiorini, Giordano Fracassini, Luca Galeotti, Bianca Giannoni, Pietro Gorreri, Giacomo Le Guevel, David Lubas, Benedetta Mastromei, Marta Menichini, Sofia Moriconi, Ginevra Nardini, Isotta Paiotti, Giacomo Ricci, Chiara Scappazzoni, Eva Spadaccini, Rachele Tardelli, Rebecca Tardelli, Alice Ulivi. Premiati scuola terza superiore: Andrea Albizzi, Viola Angeli, Camilla Baker, Camilla Bandoni, Dennis Bandoni, Elisa Kate Barattini, Erica Benedetti, Rosa Berti, Giada Biagi, Alessia Bindi, Matteo Borghesi, Lorenzo Bottari, Cristian Bruschi, Francesco Caselli, Iacopo Ceragioli, Giulia Cerù, Emma Chiarini, Benedetta Cipriani, Alice Corfini, Alice Dal Torrione, Glenda D'Amanzo, Edoardo Galleni, Tommaso Ghilarducci, Ilaria Giusti, Mirco Iacopetti, Diego Iacopini, Lorena Landi, Anna Lucchesi, Gaia Lupi, Tommaso Molinari, Emily Maria Teresa Pardini, Giada Pellegrini, Mirco Petrucci, Rachele Pezzini, Allegra Polidori, Adele Pilar Sanchez Martin, Alice Scarpelli, Tommaso Torlai, Filippo Vitale. Premiati scuola quarta superiore: Veronica Antonelli, Olivia Maria Belloni, Alessio Benedetti, Jacopo Bernava, Luca Bertagna, Amina Bertelli, Elia Bertola, Leonardo Bindi, Simona Bresciani, Oliver Bressan, Vittoria Calissi, Matteo Carella, Nikita Catani, Matteo Dati, Bianca Maria Faustina Del Bucchia, Ambra Di Paola, Ettore Pietro Diolaiuti, Alice Fornari, Arianna Fortini, Letizia Galleni, Cecilia Gozzani, Federico Paul Norville Klepser, Eva Ketty Mancini, Costanza Mandoli, Isabella Marku, Leonardo Mei, Giulia Pepi, Luca Puccinelli, Tommaso Puttini, Sara Raffaelli, Michelangelo Rizzo, Lorenzo Salvatori, Bartolomeo Santanché, Aurora Santini, Lavinia Sarti Magi, Serena Servolini, Leonardo Sigali, Chiara Sostegni, Cecilia Zingale. Premiati Maturità: Alessandro Albizzi, Valentina Baldi, Anna Bertagna, Sofia Berti, Alice Bindi, Camilla Bindi, Giulia Cioni, Federico Codecasa, Martina Fabbiani, Chiara Elena Giannecchini, Giulia Giovannetti, Leonardo Guerra Silicani, Giulia Lensi, Cristian Lubas, Marco Marchetti, Caterina Mazzoni, Alberto Messena, Camilla Messori, Beatrice Mori, Handy Moriconi, Valeria Navari, Alessia Nili, Guido Pardini, Anna Pelletti, Alberto Pieroni, Gabriel Profetti, Maria Pulacci, Alice Maria Rosa Puppo, Tomas Salsedo, Ginevra Salvatori, Valentina Scappazzoni, Beatrice Silvestri, Giulia Maria Tognari, Francesco Turchetto, Francesco Viganò, Gaia Vischi, Pietro Zucchelli.

PREMIATI ZONA GARFAGNANA Premiati Terza Media: Riccardo Biagioni, Eva Bravi, Aurora Giorgi, Alice Guidi, Tobia Paolini, Ruggero Pellegrini, Angelica Viviani. Premiati classe prima superiore: Veronica Bacci, Gabriel Bertei, Alice Comparini, Marco Tamagnini, Maria AuroraVecchi. Premiati classe seconda superiore: Sofia Accorsini, Manuela Bernicchi, Lavinia Biagioni, Sofia Coletti, Francesco Da Prato, Rocco Fantoni, Francesco Ginestri, Aurora Grilli, Matilde Iacomini, Camilla Lunardi, Kimi Pierotti. Premiati classe terza superiore: Sara Benelli, Sebastiano Billi, Matilde Catoi, Alessia Dini, Sergio Giannotti, Filippo Marchini, Cristina Menchelli, Mirko Onesti, Sofia Piagentini, Sofia Romei, Benedetta Rossi, Elena Torriani, Giada Traggiai. Premiati classe quarta superiore: Beatrice Bertei, Rachele Bertei, Margherita Bertoni, Lorenzo Boggi, Rebecca Bravi, Davide Ciani, Valentina Da Prato, Anna Fontanini, Aurora Lenzarini, Claudia Lenzi, Mariasole Lucchesi, Alessio Lunardi, Emma Paolini, Eduardo Pellegrinetti, Ambra Peretti, Mattia Suffredini, Sofia Tardelli, Nicola Tortelli. Premiati maturità: Sveva Coltelli, Matteo Da Prato, Sofia Franchi, Elisa Giannasi, Francesca Malatesta, Ylenia Pieroni, Samuele Saletti, Camilla Terni.

PREMIATI ZONA LUNIGIANA Premiati classe terza media: Umberto Battistini, Michele Benedetti, Gaia Berretta, Nicole Bonatti, Bianca Boracchia, Alice Bruschi, Giorgia Gallina, Siria Genghini, Gaia Giordano, Mattia Giovanelli, Emma Luvisotti, Emma Macrillò, Leila Nouri, Matilde Ottanelli, Andrea Pucciarelli, Nicole Ricciardi, Giorgia Ritelli, Maria Sole Rossi, Jacopo Sacco Maino, Aurora Tarantola, Alessandro Vizzaccaro. Premiati classe prima superiore: Lucilla Babboni, Giulia Ceraso, Bianca Dittamo, Cecilia Dodi, Chiara Fini, Nicol Galeotti, Giulia Lorusso, Nicolò Marzario, Emma Neri, Beatrice Orlandi, Nicol Pezzolesi, Rocco Ribolini, Emma Rossi, Svetoslav Todorov Slavov, Aurora Tonelli, Olivia Valsega. Premiati classe seconda superiore: Anna Andreani, Anna Baldini, Giordano Bettocchi, Matilde Brizzi, Matilde Cocchi, Giulia Dell'amico, Camilla Francini, Alessio Ghiglione, Alessandro Giorgi, Sara Massa, Elena Mazzini, Rebecca Morselli, Sofia Peroni, Emma Porzioli, Asia Lucia Repiccioli, Manuel Ricciardi, Leonardo Ricco, Alessandro Santucci, Lucia Sigolo, Emma Maria Spartano, Lisa Tescione, Marco Tuffoletti, Linda Valerii, Giulia Venturelli Merulla, Marco Violi. Premiati classe terza superiore: Cesare Belluzzi, Andrea Bernardini, Bartolomeo Calandra, Ginevra Crosilla, Ilaria De Rossi, Amy Diop, Francesca Ferro, Denise Ghio, Matilde Godani, Federico Massazza, Linda Ofiolitico, Davide Orlandi, Elia Paita, Giorgia Passani, Giorgia Pennucci, Matilde Ratti, Matilde Regoli, Matteo Regoli, Andrea Ricci, Noemi Sgarlata, Irene Sommovigo, Anita Talone, Sara Zanetti. Premiati classe quarta superiore: Andrea Abbate, Lorenzo Abbate, Talita Ambrosini, Camilla Andreani, Federica Angeli, Margherita Angelotti, Alessandro Argilla, Rebecca Auda, Avner Baldini, NicolòBarcellone, Mirko Bedini, Tommaso Bellatalla, Mauro Benedetti, Giacomo Bertuccelli, Sofia Braccini Mazzini, Camilla Bruschi, Greta Bugliani, Eugenio Calcina, Agata Canelli, Elisabetta Cioffi, Sofia De Biasi, Martina Dodi, Elia Fregosi, Giorgia Gargiulo, Niccolò Giampaoli, Elena Giannini, Stella Giorgi, Agnese Guarrera, Giulia Landi, Arianna Mattaroni, Alessio Mazzini, Debora Morabito, Simone Moretti, Elena Nencioli, Chiara Portolesi, Elena Portolesi, Martina Prato, Gaia Sgró, Sara Sigolo, Gabriele Simonelli, Alice Tarantola, Elias Traversari, Francesco Valente, Matilde Valente, Anna Violi, Luca Vivi. Premiati Maturità: Emma Amontagna, Federico Angelini, Emma Battegazzore, Emma Sophia Benetti, Edoardo Bertagna, Fabio Bertocchi, Giulia Boracchia, Alessandro Borrini, Filippo Capetta, Giulio Cerchiai, Lorena De Rossi, Alessia Elia, Giulia Evangelisti, Aurora Fabbri, Viola Ferro, Filippo Fiaschi, Nicoló Fornoni, Chiara Gaido, Enrico Galazzo, Marco Guzzinelli, Deisi Hoxha, Giada Maddalena, Gabriele Martini, GiuliaMoretto, Lara Morghen, Claudia Parodi, Caterina Patrone, Anna Poggi, Gabriele Rocchi, Alessandra Romano, Leonardo Ruocco, Nicola Sartori, Luca Torini, Laura Trimboli, Massimo Francesco Tripolesi, Ada Zuccarelli.