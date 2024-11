Borghetto, seconda tappa di ’Un sentiero per tutti’

Secondo appuntamento, oggi alle 15, a Cassana di Borghetto Vara (dopo l’iniziativa di Brugnato del 9 novembre) con ‘Un sentiero per tutti’, dedicato alle persone diversamente abili nell’ambito del progetto ‘Una via, tanti cammini. La Via dei Monti e le sue ramificazioni: intrecci di passi, intrecci di storie’ curato dal Consorzio Il Cigno con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. La sezione spezzina del Club Alpino Italiano sta mappando con alcune dimostrazioni pratiche, grazie all’utilizzo delle joelette in dotazione, tratti della Via dei Monti adatti a questa attività. A Brugnato il gruppo coordinato da Gianmarco Simonini ha effettuato una prima prova su un anello all’interno del centro storico toccando anche la parte iniziale dello storico sentiero della Reigada. A Cassana, con l’utilizzo di due joelette, sarà inaugurato un tratto della Via dei Monti fra le località Foce e Chiesa nell’ottica di una fruizione più ampia del cammino storico. Nelle intenzioni del Cigno e del Cai, dopo la realizzazione del percorso trekking fra Levanto e Pontremoli, e la progressiva messa in posa delle indicazioni per i tratti in mountain bike, c’è la realizzazione di tratti dedicati alle persone diversamente abili.

m. magi