Bolano, il Pd chiede un assessore. Ballottaggio Ferrarini-Franchi per il ruolo di vicesindaco

Entro la metà della prossima settimana i Comuni di Bolano e Follo potranno contare sulle nuove giunte. Nei due principali territori della Val di Vara, i sindaci stanno ultimando le consultazioni con liste e partiti per andare a formare le squadre di governo. A Bolano, già stabilita la data del primo consiglio comunale, che si terrà sabato 22 giugno alle 9.30; il giorno prima, il 21 giugno dalle 18, la lista “Uniti per la gente“ organizza allo Smood una festa per la vittoria delle comunali, e in quell’occasione dovrebbero essere annunciati gli assessori e il vicesindaco scelti da Adorni. Una composizione, quella della squadra di governo, che dovrà tenere conto non solo dei voti raccolti, ma anche della rappresentatività territoriale e della ’spinta’ dei partiti. Diverse, però le certezze: Elisa Scappazzoni, la più votata con 843 preferenze, non sarà vicesindaco, poichè della stessa frazione (Montebello; ndr) da cui proviene anche in sindaco. Per lei un ruolo certo in giunta, mentre la carica di vicesindaco sarà quasi certamente appannaggio di un esponente di Ceparana.Il ballottaggio, in questo caso, è tra Elena Ferrarini e Gianmarco Franchi, quest’ultimo esponente del Pd. Proprio il Partito democratico domani sera si riunirà per un confronto alla luce del voto che ha visto promossi due tesserati (Franchi e Augusto Vallese) e degli accordi pre elettorali, col Pd che aveva chiesto un assessorato, possibilmente anche col ruolo di vicesindaco: dall’assemblea potrebbe uscire un’indicazione condivisa sul nome da ’suggerire’ al sindaco. Quasi certo della conferma è il bolanese Paolo Polloni. Di certo, è intendimento del sindaco Adorni affidare a tutti in consiglieri di maggioranza una delega. Sull’altra sponda del Vara, a Follo, è ancora tempo di consultazoni, anche se le prime indicazioni e i rumors danno quasi per fatta la giunta del secondo mandato di Rita Mazzi. Per il ruolo di vicesindaco la nomina potrebbe essere nel segno della continuità, con Laura Sardi in pole position. Un’altra conferma potrebbe essere quella dell’ex assessore Corrado Vezzi, con il sindaco che potrebbe andare a confermare anche l’assessorato esterno in capo a Francesco Ratti, come nella passata legislatura. Il quinto posto in giunta invece dovrebbe venire fuori dal ballottaggio tra l’ex presidente del Consiglio comunale Marina Ricco e l’ex assessore al Welfare, Pasquale Giacomobono, mentre il ruolo di presidente del Consiglio comunale in questa legislatura potrebbe essere appannaggio di Kristopher Casati.

Matteo Marcello