Bolano Casa di comunità e Rsa. Un convegno all’auditorium

Una riunione per fare il punto sui due grandi investimenti nel settore sociosanitario che riguarderanno da vicino Ceparana nei prossimi mesi, ovvero la Casa di Comunità di Asl5 e la nuova Rsa che sorgerà nell’area ex Cappelli. É quanto organizzato dal Comune di Bolano per domani alle 16.30 nell’auditorium della scuola primaria. Interverranno il direttore generale di Asl5 Paolo Cavagnaro, i direttori sanitario e sociale del Distretto 17 Maria Elena Cavallo e Valeria Fanfani, l’amministratore delegato del gruppo La Villa, Carlo Ioculano, il progettista della Rsa Fulvio Ferari. L’incontro, che sarà moderato dall’assessore comunale al welfare Elisa Scappazzoni, vedrà le conclusioni affidate all’assessore regionale alle politiche sociosanitarie, Giacomo Giampedrone. "I bisogni di sanità e servizi sono divenuti sempre più centrali" dichiara l’assessore Scappazzoni.