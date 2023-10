Bolano Auto a folle velocità: "Servono dossi e l'autovelox" a Ceparana

Dossi artificiali e, se necessario, autovelox per fermare l’alta velocità con cui vengono affrontare le strade che portano al casello di Ceparana. Lo chiede il movimento “Riscossa della Piana“, che invita le istituzioni a intervenire. "Già dai primi giorni di funzionamento della rampa, molte auto percorrono via Vecchia, creando disagi sia per l’aumento del volume di traffico ma anche per l’alta velocità delle autovetture. Poi, con l’entrata in funzione delle rampe a pieno regime, è sorto il problema del traffico in uscita dall’autostrada: le auto, superato il casello, proseguono verso la rotatoria a velocità troppo sostenuta". Da qui la richiesta di ricorrere "a strumenti di dissuasione come rallentatori, dispositivi autovelox, telecamere e perfino una presenza più assidua delle forze dell’ordine".