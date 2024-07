Bolano, al via nuove asfaltature. Investimento di oltre 250mila euro

Oltre 250mila euro per rifare gli asfalti e mettere in sicurezza alcuni tratti delle strade comunali. A Bolano, il Comune guidato da Paolo Adorni ha di recente assegnato l’appalto, con i lavori di manutenzione della rete stradale che inizieranno già nei primi giorni di agosto. La spesa sostenuta dall’amministrazione è interamente coperta da economie di bilancio derivanti da mutui già accesi in passato. Gli interventi vedranno interessato l’intero territorio comunale: nel dettaglio, si interverrà in via Galilei, divenuta in questi anni arteria di collegamento fra la bretella provinciale e il centro di Ceparana; in località Scurci, Cornocchiolo e Al Pin, si sistemeranno gli asfalti di strade di collegamento fra le frazioni di Montebello e il capoluogo Bolano. In località Limeretta previsto un intervento di completamento della viabilità intercomunale Bolano–Podenzana, mentre a Carbonara si interverrà anche per la regimazione delle acque meteoriche. Interventi di asfaltatura sono previsti anche in località Debbio Alto, con i lavori che andranno a completare i precedenti interventi di asfaltatura. Previste asfaltature anche in via Fiume e in via Europa a Ceparana, in via Capraia a Canevella (con contestuale sistemazione delle acque bianche meteoriche) e a Rizzola. Contemporaneamente, partiranno anche i lavori di sistemazione di due piccoli movimenti franosi avvenuti al Debbio alto. Previsti anche interventi di messa in sicurezza delle strade con l’installazione di guard rail, come sul ponte di collegamento fra Montebello di Mezzo e Scurci.

Altri lavori di asfaltatura sono già in corso, nell’ambito dei lavori di ripristino del manto stradale a seguito dei lavori per l’installazione della fibra ottica: interventi previsti in questo caso in via Garibaldi, Casa Negri, via Groppolo, via Vespucci, via Veneto e via Debbio. "Opere – spiega il sindaco Paolo Adorni – che insieme a quanto realizzato negli anni passati trasformeranno positivamente e in profondità il nostro territorio, sia della piana di Ceparana che della zona collinare, la cui valorizzazione rappresenta un impegno di questa amministrazione". "Continueremo a investire nelle manutenzioni stradali – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Augusto Vallese – già dai prossimi giorni effettuerò una ricognizione del territorio per verificare le criticità ancora esistenti, e da settembre assieme al delegato alla partecipazione Alessandro Insignito avvieremo una serie di incontri con la popolazione per ascoltare e raccogliere le necessità dei cittadini".