Bolano, 70mila euro per i servizi degli asili nido

Poco meno di 70mila euro per potenziare i servizi degli asili nido del territorio. è quanto messo sul piatto dal Comune di Bolano, grazie ai contributi del Fondo di Solidarietà Comunale messi a disposizione dallo Stato. Secondo quanto deciso dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Adorni, 24mila euro saranno utilizzati per l’ assegnazione, tramite bando rivolto alle famiglie, di un contributo per la fruizione del servizio di asilo nido o micronido, al fine di abbattere il costo della retta di frequenza dei nidi

autorizzati e accreditati per l’anno educativo in corso. Altri 35mila euro saranno impegnati tramite procedura di evidenza pubblica, rivolta a tutte le strutture educative per la prima infanzia autorizzate e accreditate presenti nel territorio della provincia e che abbiano bambini residenti nel Comune di Bolano, al fine di promuovere attività di potenziamento dei servizi attraverso l’incremento dell’offerta. Un’altra tranche di 6.013,80 euro è stata invece impegnata per supportare le famiglie con figli nella fascia d’età compresa tra 3-36 mesi, attraverso l’erogazione di un servizio anche domiciliare, preventivamente concordato con i Servizi sociali, mentre i restanti 4mila euro saranno utilizzati per la riserva di nuovi posti, mediante convenzione con asili nido o micronido privati, situati nel Comune di Bolano o altro comune della provincia.