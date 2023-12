Bloccato diciottenne mentre ruba su un'auto: arrestato dalla polizia

La Spezia, 18 dicembre 2023 – Bloccato dalla polizia proprio mentre sta rubando un'auto: arrestato diciottenne.

Prosegue senza sosta l’attività preventiva e di controllo del territorio della Questura, impegnata con gli equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico in un mirato servizio di contrasto ai reati contro il patrimonio nelle zone del centro cittadino e del quartiere Umbertino.

Nello specifico, nella scorsa domenica notte intorno alle 3.30 i poliziotti della squadra volante sono intervenuti in via XXVII Marzo, riuscendo a cogliere in flagranza un uomo mentre stava tentando di sottrarre degli oggetti da un’auto in sosta dopo averla aperta danneggiandone il finestrino anteriore.

L’immediata segnalazione fatta da un cittadino al 112, ha condotto i poliziotti ad analizzare tempestivamente le telecamere poste in quell’area, riuscendo così ad interrompere il reato.

La centrale operativa, in tempi rapidi, ha esaminato i video dell’impianto cittadino, così da localizzare e osservare un giovane in via XX Settembre che usciva da un’auto da lui precedentemente danneggiata con alcuni oggetti e, poi, andato in via XXVII Marzo, stava scagliando delle pietre in direzione di una seconda auto.

Gli agenti della volante sono arrivati celermente e si sono avvicinati all'uomo senza farsi notare, sorprendendolo mentre, dopo aver danneggiato l’auto, rompendone il finestrino, era intento a rovistare al suo interno con una torcia in bocca. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 150 euro, di alcuni dispositivi elettronici e di altri oggetti verosimilmente asportati da ulteriori autovetture.

Dopo gli accertamenti dall’Upgsp, gli operatori hanno individuato delle auto, parcheggiate in vie limitrofe, anch’esse danneggiate o messe a soqquadro, riuscendone a rintracciare tempestivamente i proprietari che sono stati invitati in questura per formalizzare querela e per la contestuale restituzione degli effetti personali.

Il giovane, tunisino, di 18 anni, è stato, pertanto, tratto in arresto con le accuse di tentato furto pluriaggravato e denunciato per furto aggravato e ricettazione.

In attesa della convalida dell’arresto e del giudizio per direttissima fissato per domani mattina, la sua posizione è al vaglio dell’Ufficio immigrazione per le valutazioni di competenza.

Marco Magi