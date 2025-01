Bimbo deceduto, profilassi su undici parenti

E’ stato aperto un fascicolo di indagine dalla Procura della Repubblica di Genova per fare luce sulle cause del decesso del piccolo spezzino di origini sudamericane di soli cinque mesi ricoverato d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova. Intanto a scopo precauzionale è stata predisposta la profilassi per sospetto caso di meningite sui genitori sui e parenti che sono venuti a contatto con il piccolo. In tutto si tratta di 11 persone. La Procura del capoluogo ligure ha aperto un fascicolo per verificare che tutte le procedure di soccorso siano state eseguite con tempismo. L’autopsia chiarirà la causa della morte del piccolo che potrebbe essere stato colpito proprio da meningococco. Il neonato è stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea con febbre alta da diverse ore. I sintomi registrati sono state ritenuti particolarmente gravi e per questo è stato disposto l’immediato trasferimento in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini. Nonostante il prodigarsi dei medici il piccolo si è spento nella notte tra giovedì e venerdì. E’ scattata immediatamente l’indagine coordinata dalla Procura di Genova che ha posto sotto sequestro le cartelle climiche rilasciate oltre che dal Gaslini anche dall’ospedale di Spezia. In attesa dell’esito dell’esame però l’Asl5 spezzina ha predisposto la profilassi che riguarda il nucleo familiare che ha avuto contatti diretti con il piccolo, in particolare nelle drammatiche ore del progredire della malattia.

Massimo Merluzzi