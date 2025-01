Biblioteca vivente in corso Sardegna

Dopo il successo dello scorso anno torna domani, sabato 1° febbraio la Biblioteca Vivente, nata da un’idea di Sergio Maifredi e organizzata da Comune di Genova e Teatro Pubblico Ligure e affidata ad ABCittà. "L’obiettivo è smettere di giudicare e iniziare a capire chi è l’altro", rompendo barriere del pregiudizio attraverso la narrazione. Il primo appuntamento per leggere i ’libri umani’ dalle 15.30 alle 18.30 al mercato di corso Sardegna (al civico 165) di Genova. Il tema comune dei racconti è il lavoro, con un catalogo di oltre dieci titoli. Gli incontri costituiscono uno scambio intimo, in cui ci si ferma di fronte a uomini e donne che descrivono la loro esperienza: l’obiettivo è stimolare la comprensione e combattere i pregiudizi. Ogni lettore ritira una tessera gratuita, prende visione del catalogo diviso per titoli, procede alla scelta e prenota la consultazione. IA questo punto, ascolterà la storia di cui è portatrice una persona reale, il libro umano, e potrà porre domande.