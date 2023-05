Bersaglieri per sempre Premiazione dei decani

Da Spezia ad Arcola passando per Levanto e Santo Stefano: il 70° raduno nazionale dei bersaglieri iniziato lunedì coinvolge un po’ tutti i centri della provincia. Ricchissimo anche oggi il programma della kermesse, che vivrà la sua giornata clou domenica con l’arrivo di 60mila persone da tutta Italia. In viale Italia è stata installata una tribuna per gli ospiti. Oggi proiezione del film ’Viva l’Italia’ con ingresso gratuito, per le scuole alle 10, per tutti alle 15 e alle 17 alla Mediateca Fregoso. Alle 10 ai Giardini Pubblici in Viale Mazzini deposizione della corona al Monumento al Bersagliere e alle 11 al Piazzale del Marinaio al Monumento ai Caduti – Vittoria Alata. Alle 11.30 in Piazza Europa inaugurazione Stand del Tricolore. Alle 16 ai Giardini Pubblici l’inaugurazione Villaggio del Bersagliere, con stand delle forze armate, a seguire la premiazione dei Decani Bersaglieri e della miglior vetrina allestita sul tema. Alle 17.30 in Piazza Europa previsto l’arrivo del Medagliere Nazionale (che sarà consegnato al sindaco) e della bandiera di guerra del 1° Reggimento Bersaglieri. Chiusura alle 21 col concerto a Teatro con Fanfara dell’Aeronautica Militare, Conservatorio Puccini Spezia e parte: Fanfara della Marina Militare.

Iniziative, come dicevamo, anche in provincia: domani alle 19 in Piazza della Pace a Santo Stefano concerto della Fanfara dei Bersaglieri “Capitano Giuseppe Galli” di Ravenna. Sempre domani a Levanto la Fanfara “Alessandro La Marmora”, sfilerà nelle le vie del centro e terrà un concerto con partenza alle 18 via Martiri della libertà. Anche Arcola spalanca la porte all’arrivo della fanfara dei bersaglieri ’Gennaretti Lalli’ di Ladispoli Cerveteri: una scelta non casuale, forte del legame con il comune di Cerveteri, instaurato lo scorso anno con le celebrazioni per i cento anni della morte del pilota arcolano Mario Gordesco. Alle 17 la fanfara si esibirà a Romito in piazza Tobagi, per spostarsi poi in piazza Falcone e Borsellino al Ponte di Arcola. Alle 18.30, sfilata fino all’area verde della mondoteca dove avrà luogo lo spettacolo musicale. Verranno ricordati tre arcolani bersaglieri Mario Ugo Gordesco, Emanuele Baudinelli e Siro Bernabò.