"Basta infortuni e morti sul lavoro. Servono iniziative più concrete"

Secondo Inail le denunce di infortunio in Liguria nel bimestre gennaio - febbraio sono state 2.880 (contro le 2.838 del 2023): 48 al giorno e sono in aumento gli infortuni mortali: nel periodo gennaio - febbraio 2023 erano stati 3 mentre nel 2024 sono stati 4.

1 Luca Maestripieri, la sicurezza sul lavoro ancora non è una certezza?

"E’ ora di fermare questa carneficina e di imporre sui posti di lavoro una seria, solida e condivisa disciplina della sicurezza. Gli appelli, le prese di coscienza postume, le promesse di rispettare le regole sono strumenti retorici che non servono a nulla".

2 Che cosa fare?

"Occorre intervenire in modo strutturale in ogni ambito lavorativo: incrementando i controlli interni alle aziende, incentivando le ispezioni, favorendo la formazione continua. Con la salute e con la vita delle persone non si scherza".

3 Richieste su cui il sindacato non farà sconti?

"Noi della Cisl lo ribadiremo il 13 aprile a Roma in una grande assemblea nazionale su salute e sicurezza. In queste settimane la Cisl è impegnata in centinaia di iniziative sui territori per sensibilizzare istituzioni e imprese, per migliorare il Decreto legge 19 e promuovere una proposta complessiva che ponga fine all’intollerabile perdita di vite".