Banti chiama in giunta Pessagno e Lavagnino

Il sindaco Egidio Banti per il suo terzo mandato sceglie Luca Pessagno e Ornella Lavagnino quali componenti della giunta. Ieri, in consiglio comunale, il primo cittadino – già alla guida del Comune dell’alta Val di Vara dal 2009 al 2019 – ha annunciato i componenti della giunta ed ha assegnato deleghe anche ai propri consiglieri di maggioranza. Per la giunta, sono stati nominati i due consiglieri più votati alle elezioni dello scorso maggio, con alle spalle già un’esperienza amministrativa come consigliere: Luca Pessagno sarà il nuovo vicesindaco, con deleghe a ambiente, rapporti istituzionali, tributi e politiche giovanili. A Ornella Lavagnino, il sindaco ha affidato le deleghe alla sanità, ai servizi sociali, scuola e trasporto scolastico. Banti ha affidato anche diverse deleghe ai consiglieri eletti della sua lista. Giorgio Corso si occuperà di personale, protezione civile, manutenzioni e impianti sportivi, mentre Maurizio Perazzo si occuperà di volontariato, reti pubbliche e dei patti di frazione. A Urbano Ottoboni, il sindaco ha affidato viabilità e pascoli, mentre a Vittorio De Mattei sono andate le deleghe al sito archeologico, sentieristica e feste e sagre. La capogruppo della maggioranza sarà invece Francesca Stanchi, cui il primo cittadino ha affidato anche le deleghe a urbanistica, lavori pubblici e ai bandi del Pnrr. Egidio Banti terrà per sé le deleghe al bilancio, al servizio idrico e contenzioso. "Ho sempre detto che siamo una squadra, e io sono l’allenatore: per questo ho deciso di affidare deleghe anche ai consiglieri, affinché si lavori tutti come una squadra per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati" dice Egidio Banti.