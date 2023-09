Bando di selezione per 20 istruttori

Bando di selezione della Città Metropolitana di Genova per 20 istruttori in ambito tecnico. Il concorso è valido per la formazione di un elenco di idonei con competenze professionali di tecnico costruzioni e geometra alla Città metropolitana di Genova e i Comuni di Città metropolitana. Per partecipare è necessario il possesso di diploma di tecnico delle costruzioni, ambiente, territorio, nuovo ordinamento, oppure diploma di geometra, perito industriale in edilizia o ancora un titolo di laurea assorbente ovvero lauree i cui percorsi di studio comprendano, con un maggior livello, le materie dei diplomi come sopra individuati (discipline dell’architettura e dell’ingegneria civileedile). Le attività sono caratterizzate da variabilità dei problemi posti e dall’aggregazione di dimensioni tecniche, economiche e gestionali, con responsabilità dei risultati, relativi a specifici processi, attraverso la gestione autonoma delle sequenze di lavoro, con una significativa ampiezza delle soluzioni possibili su modelli predefiniti secondo l’esperienza di settore. L’autonomia operativa, soggetta a supervisione programmata, richiede la capacità di interpretare informazioni numerose, complesse e di difficile decodifica e la specializzazione funzionale in un processo soggetto a variabilità, con caratteristiche anche di unicità, anche con compiti di coordinamento. L’avviso è pubblicato sul Portale unico del reclutamento, www.inpa.gov.it e sul sito www.cittametropolitana.genova.itconcorsi. La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire entro il 27 settembre tramite il Portale unico del reclutamento (https:www.inpa.gov.it ). Gli esami consisteranno in una prova scritta e una prova orale sull’attitudine e la capacità del candidato a svolgere le funzioni richieste alla figura professionale.