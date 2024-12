Bambini-artisti con i laboratori

Domani e domenica, il Camec - Centro arte moderna e contemporanea ospiterà speciali laboratori artistici dedicati ai bambini dai 3 ai 13 anni. L’iniziativa, curata da Claudia Rifaldi e organizzata dall’associazione Amici del Camec, darà ai partecipanti l’occasione di trasformarsi in veri artisti. Dopo una visita guidata al percorso museale, ogni bambino realizzerà il proprio autoritratto, curando anche la didascalia. I lavori finali saranno esposti nella Sala 1 del secondo piano del museo fino al 12 gennaio. Al termine del periodo espositivo, le opere saranno restituite ai giovani autori. I laboratori sono suddivisi per fasce d’età: oggi, dalle 9.30 alle 12, per bambini dai 3 ai 6 anni, e dalle 15 alle 17.30, dai 7 ai 10 anni; domani, dalle 9.30 alle 12, per ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Partecipare ha un costo di 5 euro per i soci Amici del Camec, 10 euro per il biglietto intero. Info e prenotazioni a [email protected].