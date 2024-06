’Baia dell’arte’, la premiazione agli Olivetani

Cerimonia di premiazione per il X Concorso di pittura ‘Le Grazie Porto Venere la Baia dell’Arte’ organizzato dall’associazione ‘Il Volo dell’Arte’. Nella Sala del Refettorio dell’ex convento degli Olivetani alle Grazie, alla presenza del consigliere al Turismo del Comune di Porto Venere, Antonino Sgarlata, la giuria composta da Fabrizio Mismas, Valerio Cremolini, Raffaele Cavaliere, Silla Sparapani e Alberto Carmè, ha consegnato i riconoscimenti, innanzitutto, ai primi tre classificati. Nell’ordine Giobatta Framarin, Ombretta Franco e Claudia Domenichini. Ma non è finita qui, perché una menzione d’onore è stata assegnata a Andrea Ciardi, Lorella Lapira, Fabrizio Marani, Tiziana Pietrini e Anna Russo, mentre un attestato di partecipazione è andato nelle mani di Andrea Balderi, Francesca Battini, Alessandra Cristiani, Andrea De Pasquale, Maria Cristina Ferrarini, Gianni Gozzani, Marco Linari, Annarosa Lisi, Cristina Mazzetti, Rita Menoni, Carlo Nacini, Biancamaria Patuzzo, Francesco Schiano e Nicola Sutti. La giornata si è conclusa con i saluti della presidente del Volo dell’Arte, Annarosa Lajoyé Dosi che ha voluto nuovamente rivolgere un ringraziamento al Comune di Porto Venere per la continua disponibilità verso la promozione dell’Arte e della Cultura.

m. magi