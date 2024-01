Bagni pubblici gratuiti aperti in via Carpenino I nuovi bagni pubblici in via Carpenino offrono servizi gratuiti e presidiati, realizzati con materiali di ultima generazione. Un passo avanti per offrire un ambiente pulito e soddisfare le esigenze dei cittadini. Orari di apertura: lun-ven 10-20, sab 10-24, dom 10-22.