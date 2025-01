"Avremmo tolto tanti posti auto alle nostre attività commerciali"

Alla fine la scelta di organizzare la fiera su tre giorni ha trovato tutti d’accordo, anche perchè l’amministrazione comunale ha evidenziato i problemi che un anticipo alla domenica avrebbe comportato. "Abbiamo verificato insieme la possibilità di estendere di un giorno la fiera di San Giuseppe – sottolinea Giuliana Vatteroni di Cna – ma non c’è stato modo di farlo. Ringraziamo comunque l’amministrazione comunale per aver provato a fare un giorno in più, ma sarebbe stata sarebbe stata difficile la gestione dello spostamento di molte auto dalle strade: avremmo bloccato la città già al sabato con una serie di divieti e nessuno di noi lo voleva. Dei nostri operatori saranno presenti quelli del mercato del venerdì, vale a dire 120-130 stand". Salvaguardare i parcheggi al sabato era la priorità di Confartigianato, come spiega Antonella Simone. "Non è il momento di togliere altri posti auto dal centro al sabato, le attività cittadine devono già fare i conti con il costo dei parcheggi del nuovo piano della sosta. Meglio la fiera su tre giorni". E così sarà, per quella che viene considerata la fiera più antica d’Italia.

C.Mas.