Automobile danneggiata. Daspo per un tifoso

Per festeggiare la vittoria contro il Pisa ha pensato bene di mandare in frantumi il lunotto posteriore di una automobile di tifosi toscani in transito su Viale Amendola. Per il tifoso è scattato quindi il Daspo che gli impedirà l’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Il tifoso spezzino è stato identificato dalla polizia grazie all’ausilio delle telecamere di vigilanza cittadine. L’uomo ha lancoato un oggetto che ha frantumato il vetro dell’automobile. Le indagini della polizia hanno portato alla sua identificazione e nei giorni scorsi è stato emesso dal questore della Spezia, Sebastiano Salvo, il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazione sportive per la durata di 8 anni convalidato dall’autorità giudiziaria.