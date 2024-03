Auto nella scarpata: donne ferite, grave anziana di 89 anni

Pignone (La Spezia), 23 marzo 2024 – Un volo di parecchie decine di metri, con l’auto che si accartoccia e termina la sua corsa sul fondo della scarpata. Una dinamica terribile, quella dell’incidente avvenuto nella mattinata di ieri in località Puin, nel territorio di Pignone.

A bordo dell’auto due donne residenti nel comune di Beverino, di 60 e di 89 anni: ad avere la peggio è stata quest’ultima, ricoverata in gravi condizioni al San Martino di Genova.

L’episodio è avvenuto sulla provinciale 38, che unisce l’entroterra con la riviera, all’altezza del bivio per monte Albereto, con le due donne che stavano tornando a Beverino dopo essere state in una località della riviera.

Forse a causa della scarsa visibilità determinata dalla nebbia e dalla pioggia, l’auto sulla quale viaggiavano le due donne, una Lancia Y, è uscita di strada, finendo in un canalone sottostante. Un volo di diverse decine di metri, con l’auto che ha finito la sua corsa tra gli alberi. Immediati sono scattati i soccorsi, allertati da alcuni automobilisti in transito sulla provinciale, i primi a prestare soccorso alle due donne.

Sul posto, in pochi minuti, si sono portate le ambulanze della pubblica assistenza Croce verde di Pignone – i volontari erano impegnati a pochi chilometri di distanza nel servizio di assistenza ai runner della Sciacchetrail – l’auto infermieristica India50 proveniente da Levanto, l’automedica Delta 3 da Brugnato, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale.

Le due donne sono state immediatamente assistite dai medici e dagli infermieri del 118: a preoccupare maggiormente i sanitari, le condizioni di salute dell’anziana ottantenne, che nell’incidente ha subito un grave trauma cranico, perdendo coscienza.

Una situazione tale da portare il 118 della Spezia ad allertare il Nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Genova. L’ottantenne , dopo che i medici ne avevano stabilizzato le condizioni di salute, è stata condotta a Monterosso, laddove ad attenderla c’era l’elicottero dei vigili del fuoco – impossibilitato a raggiungere il luogo dell’incidente a causa dell’assenza di aree per un atterraggio in sicurezza – che in poche decine di minuti l’ha condotta al San Martino di Genova.

Nel nosocomio genovese, l’anziana donna è stata immediatamente sottoposta alle prime terapie del caso e agli esami diagnostici. Le sue condizioni sono gravi. L’amica sessantenne, che si trovava alla guida dell’autovettura, è stata invece accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia.