Attesi oltre ottomila ultras bianchi: "Una meravigliosa coreografia"

Oltre ottomila tifosi aquilotti sono attesi al ‘Picco’ per il derby tra lo Spezia e la Sampdoria. Quasi settemila i tifosi che hanno già in tasca il titolo di accesso allo stadio. Sarà un ‘Picco’ straripante di tifo e passione, con la curva Ferrovia impegnata a sfoggiare una bellissima coreografia. All’uopo, gli organizzatori raccomandano la massima collaborazione a tutti gli sportivi, con la preghiera di accedere allo stadio con largo anticipo muniti di sciarpe e bandiere bianche. Per l’occasione la Commissione provinciale di Vigilanza ha dato il via libera all’apertura di ulteriori cinquecento posti in tribuna con capienza complessiva della struttura portata a 995 posti. Nelle gare precedenti l’accesso in tribuna era consentito solo a sponsor e abbonati, da ieri pomeriggio è partita anche la vendita dei biglietti per la Tribuna gold (55 euro il prezzo) e la Tribuna laterale (45 euro).

Da sponda doriana sono, al momento, circa seicento i tifosi che hanno acquisito i biglietti per il settore ospiti. Alla luce delle restrizioni adottate dal club bianco nella vendita dei tickets - obbligo di Eagle Card in gradinata, tribuna e nelle curve; chi ne è sprovvisto, se residente in provincia di Spezia e Massa Carrara, potrà acquistare il biglietto al botteghino del ‘Picco’ - dovrebbero essere scongiurate pericolose commistioni tra le opposte tifoserie. Da ormai diversi anni è notoria la rivalità tra i supporter blucerchiati e quelli bianchi, legati in passato da un’amicizia risalente al 1979. La recente rottura dei rapporti ha portato a momenti di tensione nello scorso campionato di Serie A, sia a Spezia, con incidenti nella zona intorno al ‘Montagna’ che a Genova, quando i pullman che riportavano i tifosi spezzini in stazione furono oggetto di una sassaiola.

Fabio Bernardini