Atc, ok il subaffido delle linee. Aggiudicato a Trotta e Riccitelli il trenta per cento dei servizi

LA SPEZIA

È l’associazione temporanea di imprese composta dalla romana Trotta Bus Service e da Autoservizi Riccitelli di Latina ad aggiudicarsi il maxi bando da oltre 28 milioni di euro lanciato da Atc Esercizio per il subaffidamento di circa il trenta per cento delle linee del trasporto pubblico locale. Ieri, l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, cui è seguita l’aggiudicazione temporanea da parte dell’azienda di trasporto pubblico. L’associazione vincintrice ha offerto un ribasso del 2,1 per cento rispetto alla somma a base di gara, individuata da Atc Esercizio in 28.729.427,51 euro. Battuta l’altra ati in gara, composta da Saca Bus Bologna e Club - Consorzio Lucchese Bus. Proprio dal gruppo Saca dipende Seal, azienda che per decenni ha svolto servizi in subaffido per Atc. Si tratta, dunque, di un avvicendamento. L’ati composta da Trotta e da Riccitelli (che da diversi mesi opera in subappalto anche per la genovese Amt), otterrà un contratto quinquennale, con scadenza il 30 giugno 2029, mentre dovrebbe subentrare nell’espletamento dei servizi a partire dal prossimo 1° luglio. Secondo quanto previsto dal bando, ammontano a 12.857.054 i chilometri che dovranno essere coperti dall’Ati nell’arco dei sessanta mesi: non solo diverse linee urbane – dove il subaffidatario dovrà percorrere 1.075.259 chilometri all’anno – ma soprattutto i servizi extraurbani in Val di Vara (842.844 chilometri), nella riviera (158.465 chilometri annui) e in Val di Magra, dove è prevista la copertura di servizi per 494.843 chilometri all’anno. L’aggiudicazione arriva in un momento molto delicato: proprio pochi giorni fa Fit Cisl ha proclamato uno sciopero di quattro ore dei lavoratori Seal previsto per mercoled’ 17 aprile dalle 11 alle 15. Una serrata che ha le sue radici nella situazione di incertezza dei lavoratori di Seal in merito al bando promosso da Atc per il subaffidamento dei servizi. Nel frattempo, l’azienda ha prorogato al 25 aprile la scadenza del bando di selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di idonei all’assunzione a tempo indeterminato in qualità di autisti. Nell’ultimo concorso lanciato pochi mesi fa gli idonei furono appena 13, in gran parte provenienti proprio da Seal.

Matteo Marcello