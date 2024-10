Atc Esercizio, i conti non tornano: "Chiarire la situazione economica"

Il problema non riguarda solo corse tagliate, saltate o un ritardo, ma anche la situazione economica di Atc definita "preoccupante" dai consiglieri comunali del Partito Democratico. "Le crisi che trasporto pubblico locale e Atc vivono da mesi – sottolinea il consigliere comunale del Pd Marco raffaelli – hanno ampiamente dimostrato i deficit gestionali di servizio e società". Dito punta quindi sui "pesanti disservizi che i cittadini stanno pagando sulla propria pelle" in termini di efficienza del trasporto pubblico "sono sintomi di uno stato di salute della società dubbio. Anche i bilanci di Atc Esercizio parlano chiaro. Ci sono grandi differenze tra quelli chiusi prima del 2017 e quelli successivi. Dal confronto risulta un trend fatto di utili in diminuzione e costi di produzione in aumento".

La fotografia complessiva ha spinto "in qualità di consiglieri comunali, ad informarsi ulteriormente sullo stato economico finanziario dell’azienda. A seguito dei primi riscontri e letti alcuni numeri, emergono ancora più fortemente le nostre preoccupazioni. Il tema è serio ed impone un confronto con l’attuale management, al fine di trovare conferma o smentita rispetto ai dubbi che abbiamo". Alla luce di quanto emerso, i consiglieri comunali del Partito Democratico hanno richiesto l’integrazione dell’ordine del giorno della Commissione Garanzia e Controllo "attualmente pendente, per convocare in audizione i vertici di Atc non solo sugli aspetti del contratto di subaffidamento del servizio, recentemente firmato con il Consorzio Riccitelli-Trotta, ma anche per discutere le attuali condizioni finanziare dell’azienda, nonché le previsioni sul futuro".

In un momento di difficoltà del trasporto pubblico, arrivano comunque anche belle notizie: stanno terminando i lavori di rifacimento delle fermate ’Migliarina Fs’ dove sono state realizzate piattaforme in cemento per facilitare l’accesso ai bus (in particolare di disabili e madri col passeggino), dotate di percorsi tattili per persone non vedenti e pensiline per ripararsi dalla pioggia. In corso i lavori ora alla fermata ’Parco XXV Aprile’ in via Parma.