Atc, battaglia sulla gara: "L’azienda annulli il bando"

"Sono passati oltre 20 giorni dalla mozione, votata da tutto il Consiglio comunale della Spezia, con la quale si chiedeva al sindaco di verificare tempi e modi dell’assegnazione della gara per il subaffidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Nulla, da allora, è ancora accaduto; intanto i lavoratori del servizio subappalto lanciano l’ennesimo grido di allarme per il loro futuro". Così il gruppo consiliare del Pd in merito alla gara per il subaffidamento di circa il 30 per cento del servizio da parte di Atc Esercizio. "Oggi si aggiunge la preoccupazione relativa agli organici e alla possibilità di svolgere, in piena stagione turistica e quindi nel periodo con il maggior numero di passeggeri, regolarmente il servizio. Ormai è evidente: siamo vicini al punto di rottura su tutti i fronti e a farne le spese saranno i lavoratori, costretti a turni sempre più serrati e impegnativi, e gli utenti, che rischieranno di vedere cancellazione di molti servizi" aggiungono i consiglieri dem, che chiedono all’amministrazione e ai vertici di Atc "di fare chiarezza perchè ormai è conclamato qualcosa non abbia funzionato e non stia funzionando. Si ritiri la gara in autotutela e si conceda una proroga tecnica all’attuale gestore, per consentire ai lavoratori di poter svolgere il loro compito serenamente e agli utenti di poter fruire di un servizio regolare. Occorre bandire nuovamente una gara, impegnando persone che abbiano piena conoscenza della materia di trasporto pubblico locale".