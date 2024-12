Astro-foto ritratto a Calata Paita

Verrà presentato oggi, dalle 12 alle 13, al Groove in Calata Paita, l’astro-foto ritratto, un progetto interessante nato dal connubio tra astrologia e fotografia con protagoniste la fotografa Francesca Remorini e l’astrologa Elena Bertelli. Le due professioniste saranno presenti, poi, fino alle 16, mentre chi lo vorrà potrà intanto farsi leggere i tarocchi (consulto a offerta libera) o avere un proprio ritratto. Per i bambini e le loro famiglie non mancherà inoltre l’appuntamento ormai tanto amato con i personaggi dei cartoni animati. Però, con loro, questa volta ci sarà anche Babbo Natale con la sua slitta, pronto come tutti i suoi amici dei cartoons a giocare e a farsi scattare qualche foto in compagnia. I piccoli, dalle 14 alle 16.30, oltre a gustare le minimerende dedicate, potranno trascorrere un bellissimo pomeriggio, godendo dell’animazione offerta dai promotori del consorzio che gestisce l’area, magari saltando sui sempre divertenti tappeti elastici (a cura della ditta Lazzari).