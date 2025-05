"Assurdo autorizzarli. Gravi rischi per la città"

Parallelamente all’iniziativa di Casapound associazioni e partiti della sinistra hanno organizzato una manifestazione antifascista intitolata “La Spezia insieme per la Costituzione. Ora e sempre Resistenza” in programma sabato 17 con concentramento alle 16 al Parco del Due Giugno, seguito da un corteo per le vie della città. Prima dell’inizio del corteo, una delegazione deporrà un mazzo di fiori alla targa dedicata ai martiri della Resistenza in Piazza Brin. "Invitiamo tutti a partecipare – dicono i promotori – per opporsi democraticamente e pacificamente all’inaccettabile manifestazione nazionale razzista e fascista convocata da Casapound. Condanniamo la decisione delle autorità del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di concedere a Casapound il permesso di svolgere la manifestazione in Piazza Garibaldi, nel cuore del centro storico". Gli organizzatori ribadiscono la natura "assolutamente pacifica e nonviolenta della nostra manifestazione", sottolineando però gli "evidenti e gravissimi i rischi, in termini di sicurezza e ordine pubblico, ai quali viene esposta la città a causa della decisione delle autorità per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un segnale politico gravissimo, frutto di un atteggiamento di sostanziale tolleranza ed impunità nei confronti di formazioni dichiaratamente neofasciste, che dovrebbero essere invece condannate e sciolte, nel solco dei principi della nostra Costituzione. Il 17 maggio è anche la giornata mondiale contro l’omolesbobiatransfobia, una data importante che non può e non deve essere sporcata. Spezia non può subire l’affronto di una manifestazione contro la sua storia e i suoi valori".

L’iniziativa è promossa da Afrodite, Aned, Anpi, Arci, Archivi della Resistenza, Auser, Buon Mercato, Cgil, Circolo operaio, Circolo Pertini, Cittadinanzattiva, Compagno è il mondo, Disarma, Federconsumatori, InSarzana, Legambiente, Liguria a Sinistra, Mediterraneo, Mondo di Holden, Murati Vivi, Poseidonia, Raot, Rete Pace e Disarmo, Sarzana Protagonista, Schierarsi, Sunia, Uds, Uisp, +Europa, Alfapp La Spezia, Italia Viva, LeAli a Spezia / Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Pci, Pd, Rifondazione. Alla manifetazione prenderannio parte anche I Giovani Comunisti/e DI Spezia "a difesa dei valori della democrazia e della costituzione, per la solidarietà tra i popoli e contro il riarmo. Saremo in piazza per manifestare contro la mobilitazione chiamata da Casapound. Il riferimento alla “remigrazione” (termine che maschera la deportazione sistematica delle popolazioni) è un attacco diretto ai diritti umani e alla convivenza civile che richiama apertamente gli orrori dell’Italia fascista"