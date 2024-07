"Assoluti, esperienza bellissima"

Una foto insieme, per suggellare un ricordo unico, proprio dove hanno prestato servizio in onore di uno degli sport più nobili e più attesi alle prossime Olimpiadi. Il Panathlon Club della Spezia ha festeggiato con una rimpatriata l’impegno agli Assoluti di atletica leggera, dandosi appuntamento al campo Montagna. Sono stati 16 i volontari coinvolti, che si sono impegnati nel controllo dei biglietti, dell’ingresso di atleti, tecnici, familiari, media e autorità, hanno collaborato con i medici per l’antidoping, animato un gazebo. "Ringrazio il Comune – ha dichiarato la presidente Daniela Riccaboni – ma soprattutto l’assessore Marco Frascatore per averci supportato per entrare a fare parte di questa manifestazione. Esperienza bellissima". In concomitanza con la manifestazione, il Club ha organizzato una cena-meeting sui campionati al Circolo Tennis Spezia a cui hanno partecipato il presidente Fidal Stefano Mei, il sindaco d Pierluigi Peracchini, l’assessore Frascatore e il patron dell’Atletica Duferco Federico Leporati. Un ricordo speciale è stato tributato a Norberto Capiferri, uno dei padri dell’atletica spezzina, a cui è stata intitolata la gara del triplo.