Assoluti di atletica al Montagna. A ruba i biglietti per la tribuna. Già volatilizzati i 1.100 ticket

I circa 1100 biglietti per assistere agli Assoluti di Atletica leggera? Volatilizzati in un solo giorno. Che fosse l’evento sportivo dell’anno, quello del 29 e 30 giugno al Montagna, non c’erano dubbi e anche il riscontro del pubblico non si è fatto attendere. Dal Comune informano intanto che le persone con disabilità motoria e il loro accompagnatore potranno accedere gratuitamente al campo, passando dall’ingresso di via dei Pioppi dove troveranno il personale addetto all’accoglienza del pubblico.

Si ricorda che le gare avranno inizio al sabato alle 10.15 con i 110 ostacoli e i 100 metri, le cui finali si terranno alle 21. Alle 19,50 si svolgerà la gara del salto triplo intitolata alla memoria di Norberto Capiferri, uno dei padri dell’atletica spezzina. Nel pomeriggio si disputeranno anche lancio del peso e del giavellotto e in serata la 5.000 metri. La giornata di domenica si aprirà alla 8,30 con la 10 km di marcia che si svolgerà lungo le vie cittadine con partenza da via Chiodo. Seguiranno le gare di giavellotto, lancio del disco, salto in lungo. Sarà una ‘due giorni’ da vivere pienamente, visto che all’interno del Montagna sarà allestito un villaggio dove saranno presenti stand e punti di ristoro (con prodotti tipici locali). Il pubblico entrerà da viale Fieschi, mentre addetti ai lavori, atleti e persone con disabilità (saranno presenti anche alcuni parcheggi dedicati), dall’entrata di via dei Pioppi. Dopo le gustose anticipazioni degli scorsi giorni, al di là degli obiettivi, ricordiamo che ci saranno due spezzini a gareggiare e difendere i colori dell’Atletica Spezia Duferco (società che ha promosso i campionati): Ianko Lattarulo, classe 2000, con il decimo tempo stagionale (21’’19) correrà nei 200 metri dove se la dovrà vedere, in particolare (tra i 26 in lizza), con Filippo Tortu e Eseosa Fastine Desalu; e Elena Irbetti, sedicenne con il quindicesimo tempo (2’07’’35) sugli 800 metri (si sfidano in 17), dove è senza dubbio la più piccola e a spadroneggiare ci sono Eloisa Coiro e Elena Bellò, delle Fiamme Azzurre.

Marco Magi