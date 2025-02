Assistente tecnico-geometra all’ospedale San Martino

Ultimi giorni per partecipare al bando dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino per la copertura di un posto di assistente tecnico - geometra a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, è necessario il possesso di specifici titoli di studio: diploma tecnico a indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, di geometra o perito industriale in edilizia oppure laurea assorbente come ingegneria, architettura o equipollenti nei termini di legge. Per i dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale del bando di concorso. L’esame prevede il superamento di prova scritta, prova pratica e prova orale. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito www.ospedalesanmartino.it. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Irccs Ospedale Policlinico San Martino – telefono 010 555 8714-2642-3322 dalle ore 11 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. La domanda va presentata entro il 27 febbraio tramite il portale https://ospedalesanmartino.iscrizioneconcorsi.it/