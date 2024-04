Assistente tecnico e perito. Due assunzioni nell’Asl 5

Concorso per 2 posti di assistente tecnico, tecnico meccanico, perito industriale all’Azienda socio-sanitaria Ligure 5 della Spezia da assumere a tempo indeterminato. E’ richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) rilasciato da Istituti tecnici ad indirizzo "meccanica, meccatronica ed energia" del nuovo ordinamento o corrispondenti indirizzi, certificazioni informatiche in corso di validità. L’esame prevede il superamento di prova scritta, pratica e orale. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Il testo integrale del bando di concorso è reperibile sul sito www.asl5.liguria.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 all’ufficio selezione del personale dell’azienda, telefono 0187 533543.

Scade il 4 aprile.