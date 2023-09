L’ascensore non funziona. Anziani bloccati in casa

La Spezia, 27 settembre 2023 – L’ascensore non funziona da un mese e per molti abitanti del palazzo, in particolare l’anziana che vive all’ottavo piano, la situazione inizia a farsi insostenibile. Accade in via Borachia 9, a due passi dal parco 25 Aprile, nella casa di proprietà dell’Arte dove abitano numerose famiglie. Alcune di loro, non a caso, si sono rivolte al nostro giornale per segnalare il grave disservizio, nella speranza che chi di dovere intervenga.

«Il nostro ascensore è fermo da un mese – racconta un inquilino – non capiamo il motivo e nessuno ci dice nulla. L’Arte aveva incaricato una ditta di Genova di ripararlo, era stata cambiata anche la pulsantiera. A dire la verità, l’ascensore un giorno aveva anche ripreso a funzionare, poi però si è inspiegabilmente bloccato e da un mese è fermo".

Un problema di non poco conto per i tanti anziani che vivono nel palazzo di via Borachia 9, costretti a scendere, ma soprattutto a salire le scale ogni volta che devono uscire. Soprattutto per la donna ultraottantenne che abita proprio all’ultimo piano e ha problemi di cuore. Per lei otto piani di scale sono impossibile e quando deve fare la spesa ha per forza bisogno di aiuto.

«Non è l’unico caso – prosegue l’inquilino – ci sono altre persone anziane del palazzo che non escono più perché non ce la fanno a fare le scale. Qualcuno di noi ha telefonato alla ditta di Genova, del resto il numero di telefono è dentro la cabina, la sorpresa è stata la risposta: per loro l’ascensore è a posto. Allora perché noi non lo possiamo usare?".

Un giallo che, secondo quanto appurato da altri condomini, sarebbe da ascrivere ad un contenzioso sorto tra l’Arte e la stessa ditta. E a rimetterci sono gli inquini del palazzo rimasti senza ascensore ormai da un mese. «Che si mettano d’accordo e ci ridiano al più presto l’ascensore – concludono i condomini in coro – questa situazione ormai non è più sostenibile".