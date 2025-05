Arti marziali, che passione. La Long Feng è da applausi

Pioggia di medaglie a Sant’Agata Bolognese nelle gare interregionali di arti marziali cinesi per l’Asd Long Feng Accademia Italiana di Wushu Tradizionale, che ha sede alla Spezia e organizza corsi anche a Palanzano, nel Parmense. Sono state 29 le medaglie conquistate dagli atleti del club fondato da Mara Leni, che si sono distinti fra i 275 partecipanti. Ecco i piazzamenti: nel kung fu, Raffaella D’Andrea bronzo a mani nude, Simone Lazzari (di soli 6 anni, il più giovane della scuola, alla sua prima gara) bronzo a mani nude, Dmytro Radchenko argento mani nude, Glauco Loffredo oro con arma lunga, bastone, Gianmarco Verza oro con arma lunga, bastone, Sara Candellari argento arma corta, sciabola, oro arma lunga, bastone, Luca Candellari bronzo arma corta, sciabola, argento arma lunga, bastone, Riccardo Lazzari oro a mani nude, Giorgia Ghirardini bronzo arma lunga, bastone, oro a mani nude, Emma Boraschi argento mani nude, oro arma lunga, bastone. Nel taiji, invece, si sono distinte: Monica Bertolini argento con il gruppo, argento con spada, oro mani nude; Laura Giacomelli argento gruppo, argento mani nude, oro spada; Gabriella Sanguinetti bronzo con ventaglio, argento con il gruppo, oro mani nude. A quest’ultima, atleta e istruttrice, che compirà 80 anni il 2 giugno, è andata anche la coppa come migliore atleta assoluta nella disciplina.

"È stata una bella gara – commenta soddisfatta Mara Leni – piena di atleti. La sfida è stata dura e severa, quindi le medaglie ancora più sudate e meritate. I ragazzi hanno tutti mostrato grande determinazione e grinta, soprattutto dopo le prime sconfitte e hanno portato a casa il risultato: lo spirito del kung fu è servito a rinforzare gli animi. In particolare è stato bellissimo vedere il gruppo, in cui - nonostante la disciplina sia individuale - tutti si sono assicurati reciproco sostegno: per me, una grande emozione".

Chiara Tenca