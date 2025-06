’Arte & Musica nelle chiese della Superba’ parla tutto in spagnolo

Con protagonisti il mezzosoprano Leticia Vergara e l’organista Ana Bélen García Pérez, si terrà martedì, alle 21, al Museo Diocesano di via Tommaso Reggio, il quarto e ultimo appuntamento del IV Festival organistico internazionale di Genova ‘Arte & Musica nelle chiese della Superba’. I primi concerti con la musicista tedesca Elke Voleker, Ilaria Centorrino e Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, hanno fatto registrare il tutto esaurito, come tutti gli altri concerti delle tre precedenti stagioni. Un risultato rilevante che dimostra l’attenzione viva del pubblico verso la sonorità potente e affascinante degli organi, veri gioielli di cui la città è ricca. Nel festival interamente al femminile di quest’anno, il concerto di chiusura è affidato alle due artiste spagnole: il mezzosoprano Vergara – che possiede anche una laurea specialistica in clarinetto e una laurea in storia del patrimonio culturale – e l’organista García Pérez, titolare della Basilica di Santa María del Coro di San Sebastián, direttrice della scuola di musica Lourdes Iriondo di Urnieta e del coro Easo di San Sebastián, dal 2022 è direttrice artistica del Festival Organistico Internazionale della Quincena Musical de San Sebastián, che si esibirà alla consolle del prezioso strumento di scuola ligure del XVIII secolo, originariamente collocato nella chiesa di Santa Maria degli Angeli detta Scuole Pie, a Genova. Il programma è interamente dedicato a composizioni di autori spagnoli, operanti tra il XVI e il XX secolo. La rassegna, promossa dall’associazione culturale ‘Rapallo Musica’ con la direzione artistica di Fabio Macera e Filippo Torre, persegue l’obiettivo di arricchire ulteriormente l’offerta musicale della città di Genova attraverso la valorizzazione del suo patrimonio organario. Grazie al suo contributo allo sviluppo dei linguaggi espressivi contemporanei, il concerto è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. L’ingresso è libero e gratuito.

m. magi