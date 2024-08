Arte itinerante e laboratori creativi. Le altre offerte dell’intenso week-end

Nelle proposte abbinate al Festival proseguono fino a domenica anche gli appuntamenti con ParallelaMente, la rassegna curata da Orianna Fregosi, storica dell’arte e operatrice culturale e Parallelamente Kids spazio dedicato ai più piccoli coordinato da Francesca Gianfranchi. Oggi, venerdì, il programma prevede Narrazioni Condivise dalle 17.30 - 20.30 con Francesco Terzago nel cortile di palazzo Picedi Benettini Al gazebo nel fossato della Fortezza Firmafede alle 18 "Back to the future" a cura di Laura Davì. Costruzione collettiva di un archivio fotografico famigliare. La musica parallela di Marco Merino alle 19.30 in piazza Calandrini dedicherà un ricordo di elettronica con un’opera dell’artista sarzanese Luciano Ginesi. Dalle 20 spazio alle arti performative Anima di Ordinesparso regia di Giovanni Berretta. Si tratta di una performance itinerante in 3 sessioni della durata di 15 minuti ciascuna. Sempre nello spazio dedicato alle arti performative alle 22 Yūgen di Collettivo Dare to Share (Francesca Ginepro, Marco Cappa Spina). Sempre oggi pomeriggio performance di danza: un ring per due corpi a confronto dalle 16.30 alle 18.30 quindi “Lasciami andare“ quando le orche arrivarono a Genova di Claudia Fachinetti. Un gioco-laboratorio per immergersi nel mondo marino dedicato ai bambini e adolescenti dai 9 ai 14 anni della durata di 60 minuti.